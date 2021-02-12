"بي.بي.سي" تستنكر وقف الصين بثها في هونغ كونغ

استنكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قرار السلطات الصينية وقف بث خدمتها في هونغ كونغ، مضيفة أن الوصول إلى الأخبار الدقيقة والموضوعية حق أساسي من حقوق الإنسان.

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وتعهدت "بي.بي.سي" ببذل كل ما في وسعها لمواصلة إتاحة أخبارها للجمهور.

وقالت: "نرفض أي اتهامات بعدم الدقة أو التحيز الفكري. قدم صحفيونا تغطية في بر الصين الرئيسي وفي هونغ كونغ بصدق ونزاهة، كما يفعلون في كل مكان في العالم".

وكانت الإدارة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون (NRTA) أعلنت أمس الخميس، تعليق بث "بي بي سي وورلد نيوز"، نظرا لأن بعض تقارير الشبكة عن الصين تنتهك مبادئ المصداقية والحياد في الإعلام.

المصدر: رويترز