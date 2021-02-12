الهند.. استمرار البحث عن 35 محاصرا في نفق بالهيمالايا

استخدم رجال الإنقاذ الآلات الثقيلة لإزالة الطين الذي يسد نفقا في جبال الهيمالايا بالهند بحثا عن 35 مفقودا حوصروا بسبب السيول منذ 7 فبراير، رغم تضاؤل الآمال في العثور على أحياء.

والمحاصرون في النفق بولاية أوتاراخاند من بين 171 ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن دمرت المياه والصخور عددا من السدود والجسور، ويعتقد أنها تحركت بسبب انهيار جليدي غمر وادي نهر دوليجانجا حيث عثرت السلطات حتى الآن على 38 جثة.

وقالت سواتي بادوريا كبيرة مسؤولي الحكومة في منطقة تشامولي: "لم نفقد الأمل. نعمل بكل قوة طوال الليل".

وأضافت: "لا يمكن أن نستسلم، وحتى إذا اعتبرنا أنه لا يوجد أحياء، فعلينا أن نفكر في أسرهم ونبحث عن جثث الضحايا. نريد انتشال الجثث".

المصدر: رويترز