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إعصار يجتاح منتجعا تركيا وحاكم إزمير يقول إنه "أمر لا يصدق" (فيديو+صورة)

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إعصار يجتاح منتجعا تركيا وحاكم إزمير يقول إنه
Reuters
عمدة إزمير سوير يتفقد الأضرار بعد إعصار في بلدة تشيشمي على بحر إيجة بالقرب من إزمير
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قال مسؤولون أتراك اليوم الجمعة، إن 16 شخصا أصيبوا إثر إعصار اجتاح ميناء ألاتشاتي في إقليم إزمير الساحلي غرب البلاد.

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وقال نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتاكلي "إن المصابين الستة عشر نقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت رافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي".

وقال حاكم إزمير تونش سويار "في أقل من 20 ثانية وقعت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة، كثير من الأسطح اقتلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يصدق".

إعصار يجتاح منتجعا تركيا وحاكم إزمير يقول إنه
رويترز

وأضاف "باعتقادنا أيضا أن هذه الأشياء مثل الكوارث في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، لكن من الواضح أن تغير المناخ يعني أن هذه الكوارث الطبيعية ليست بعيدة عنا".

المصدر: رويترز

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