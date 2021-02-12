لوكاشينكو يدعو لمناقشة تخلي بيلاروس عن الحياد

أوعز رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بمناقشة وعرض التعديلات الممكنة في الدستور المتعلقة بتخلي الجمهورية عن الحياد.

وأضاف لوكاشينكو، في كلمة أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي: "تم خلال هذه الفعالية، التطرق إلى موضوع مبدئي هام، وخاصة بالنسبة لرئيس الدولة. لقد عرض أشخاص عسكريون وكذلك مدنيون، أن يتم في الدستور ترسيخ مبدأ معاكس للحياد".

وتابع لوكاشينكو القول: "نحن والحق يقال، لم نتبع منهجا يرتبط بشكل صارم بالحياد، وبالتالي، تم بذلك على الأغلب انتهاك الدستور. الحياة تتغير ونحن نضطر للتكيف معها. يجب علينا مناقشة هذا الموضوع مع المختصين والخبراء".

ولفت رئيس بيلاروس الانتباه، إلى ضرورة بحث مفهوم الأمن القومي للبلاد.

وأضاف لوكاشينكو: "بمناقشته، سنصل إلى تغييرات دستورية في هذا الصدد".

المصدر: نوفوستي