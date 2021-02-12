الثلاثية الأوروبية: تعدين اليورانيوم في إيران غير مبرر مدنيا ويمثل خطوة رئيسة لتطوير سلاح نووي

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن مخاوفها إزاء قرار السلطات الإيرانية بدء تعدين اليورانيوم، داعية طهران إلى التوقف عن ممارسة هذه الأنشطة فورا.

وأبدت حكومات الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي في بيان مشترك صدر عنها اليوم الجمعة، بالغ قلقها إزاء تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء إيران بإنتاج معدن اليورانيوم في مخالفة جديدة للصفقة المبرمة عام 2015.

وذكّر البيان المشترك بأن إيران التزمت بموجب الاتفاق النووي بالامتناع عن إنتاج أو تخزين معدن اليورانيوم وإجراء أي بحوث ودراسات في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما.

وجددت الثلاثية الأوروبية الموقف الذي جاء في بيانها المشترك الصادر في 16 يناير، والذي ينص على "غياب أي مبررات في المجال المدني لممارسة إيران هذه الأنشطة التي تمثل خطوة رئيسية في سبيل تطوير سلاح نووي".

واختتم البيان بحث إيران على تعليق هذه الأنشطة فورا والامتناع عن اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن برنامجها النووي تخالف الاتفاق المبرم، مضيفا: "بتصعيد عدم التزامها (بالاتفاق)، تقوض إيران فرصة تجدد الدبلوماسية بغية تطبيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل".

وسبق أن اتخذت إيران سلسلة خطوات ملموسة في تقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، ردا على انسحاب إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب من الصفقة واستئناف وتشديد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

المصدر: RT