وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا إلى اليابان

وصلت اليوم إلى اليابان الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، على أن تبدأ عملية التلقيح قريبا في محاولة للسيطرة على الموجة الثالثة من الإصابات قبل الألعاب الأولمبية.

وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية، وصل حوالي 400 ألف جرعة من اللقاح إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو صباح اليوم الجمعة على متن رحلة جوية قادمة من بروكسل.

وذكرت أنه من المقرر أن تناقش لجنة صحية حكومية بيانات اللقاح في وقت لاحق يوم الجمعة، على أن يحصل على الموافقة بحلول يوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، إن حملة التطعيم ستبدأ من منتصف الأسبوع المقبل، بإعطاء اللقاح لحوالي 10 آلاف عامل في القطاع الصحي. في وقت تأمل الحكومة في تأمين إمدادات كافية لجميع السكان بحلول منتصف العام.

وكان هناك قلق من أن الاتحاد الأوروبي قد يمنع تصدير اللقاحات، مما دفع رئيس اللقاحات في اليابان للتحذير من القومية المتنامية بشأن الإمدادات.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم أمس الخميس إنها وافقت حتى الآن على جميع طلبات تصدير لقاحات كورونا، بما في ذلك إلى اليابان، بعد وضع آلية لمراقبة تدفق اللقاحات في 30 يناير.

وامتنع مسؤول بوزارة الصحة اليابانية عن التعليق على تقارير عن وصول اللقاح متذرعا بأسباب أمنية.

المصدر: "رويترز"