برلين تعرب عن استغرابها من تصريحات لافروف حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسيه، إن بلادها تعتبر تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول عدم استبعاده قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، غريبة وغير مفهومة.

وأضافت الدبلوماسية الألمانية، في موجز صحفي اليوم: "بخصوص تصريح الوزير الروسي، يمكنني القول إن هذه الكلمات برأينا غريبة حقا وغير مفهومة".

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وأشارت إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعلن يوم الأربعاء في البوندستاغ، عن اهتمام برلين بالتعاون مع روسيا، ولذلك "تثير الاستغراب فعلا، تصريحات لافروف".

المصدر: تاس