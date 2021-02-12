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وزير الصحة الألماني: لا مفر من إغلاق الحدود

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وزير الصحة الألماني: لا مفر من إغلاق الحدود
Reuters
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اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن حظر دخول المسافرين من جمهورية التشيك ومنطقة تيرول النمساوية اعتبارا من 14 فبراير ضروري لمنع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

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وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا مفر من ذلك لفترة معينة من الوقت لمنع انتشار أنواع متحورة خطيرة من الفيروس".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قررت الأربعاء تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار كورونا في البلاد حتى 7 مارس المقبل.

المصدر:  "رويترز"

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