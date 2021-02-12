لافروف يرفض تحديد أصدقائه الأوروبيين خوفا من جلب "الضرر لشباب طيبين"

رفض وزير الخارجية سيرغي لافروف، تسمية أصدقائه بين الشخصيات الرسمية في الاتحاد الأوروبي، وفقط قال، إن الكثيرين منهم يشغلون "مناصب رفيعة جدا".

وأضاف لافروف، مازحا في حديث تلفزيوني، أن عدد أصدقائه هناك، ليس بالقليل. وقال: "أخشى من سرد أسمائهم، لأن الكثيرين منهم في مناصب رفيعة جدا في الاتحاد الأوروبي، ولا أرغب بإلحاق الضرر بهؤلاء الشباب الطيبين".

ونوه بأن البعض في الغرب يعتبر الشركاء الروس بمثابة "مصدر السموم".

المصدر: نوفوستي