لافروف: موسكو وواشنطن لن تتفقا حول معظم القضايا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق بشأن معظم القضايا الآنية، لكن يجب رغم ذلك مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

ووصف الوزير الروسي، في لقاء تلفزيوني، محادثته الأولى مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي جرت أوائل فبراير، بـ"الطبيعية".

وأضاف لافروف: "أعتقد، أن الحديث كان عاديا، اتفقنا على أن لدينا الكثير من المشاكل ... نعم، بالكاد سنتوصل إلى توافق حول معظم هذه المشاكل. ولكن تبدو واضحة، حتمية استمرار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وشدد لافروف، على ضرورة محاولة تصحيح الخطوات الهدامة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، في مجال "نزع السلاح".

وعند تطرقه إلى الوضع السائد حول المعارض أليكسي نافالني، قال لافروف، إنه تم بشكل متعمد ومسبق تحضير الوضع حول هذا المعارض.

وردا على سؤال، "لماذا نافالني؟"، أضاف لافروف: "نافالني كان الموجود في تلك اللحظة، ولو لم يكن موجودا، كانوا سيستخدمون أي شخص آخر يقع تحت أيديهم".

وتابع لافروف: "يبدو واضحا، أنهم قاموا بتحضيره بشكل جيد، وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار قصة إعداد الفيلم المعروف التي لم يكن من الممكن تنظيمها بدون موافقة السلطات الألمانية".

المصدر: نوفوستي