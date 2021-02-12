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لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية: أكثر من 100 جريمة اغتصاب في تيغراي

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لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية: أكثر من 100 جريمة اغتصاب في تيغراي
Reuters
نساء يغادرن قراهم في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، أرشيف
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أكدت السلطات الإثيوبية أن عشرات النساء تعرضن للاغتصاب في إقليم تيغراي بشمال البلاد خلال الفوضى التي أعقبت صداما مسلحا وقع العام الماضي وأطاح بالحزب الحاكم في الإقليم.

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وقالت وزيرة المرأة الإثيوبية فيلسان عبد الله على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الخميس "تلقينا التقرير من فريقنا على الأرض في منطقة تيغراي وقد أكد الفريق للأسف أن الاغتصاب حدث بشكل قاطع ودون شك".

ورغم تحدث شهود ومسعفين وموظفي إغاثة عن وقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق منذ بدء القتال في نوفمبر، فإن تعليقات فيلسان كانت أول تأكيد لذلك من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة، إنه تم الإبلاغ عن 108 جرائم اغتصاب في تيغراي في الشهرين الماضيين، وقع ما يقرب من نصفها في ميكيلي عاصمة الإقليم.

وعلى الرغم من انتزاع القوات الاتحادية السيطرة على ميكيلي من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نهاية نوفمبر، فقد استمر القتال بشكل متقطع مع فرض قيود على الاتصالات والوصول إلى ذلك الإقليم الجبلي الذي يبلغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة.

المصدر: رويترز 

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