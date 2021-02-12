CNN: "حقيبة بينس النووية" كانت في خطر يوم اقتحام الكونغرس

قالت شبكة CNN إن المسؤولين العسكريين لم يكونوا على علم بأن المساعد العسكري لنائب الرئيس السابق مايك بينس الذي يحمل "الحقيبة النووية" كان في خطر محتمل، عندما تم اقتحام الكابيتول.

وقال مسؤول دفاعي للشبكة إن القيادة الأميركية علمت بخطورة الحادث بعد مشاهدة مقطع فيديو تم عرضه، الأربعاء الماضي، في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي، ليكون أول رئيس سابق يحاكم في مجلس الشيوخ.

ويظهر في الفيديو بينس وعملاء الخدمة السرية وضابط عسكري يحمل الحقيبة النووية وهم ينزلون على سلم داخل مبنى الكابيتول للوصول إلى مكان آمن.

وأضاف المسؤول أن الضابط العسكري تمكن من السيطرة على "الحقيبة الاحتياطية"، مشيرا إلى أنه حتى لو حصل مثيرو الشغب عليها، فلا يمكنهم استخدامها بسبب الضوابط الأمنية لنظامها.

وذكرت CNN أنه في أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماع أنصار ترامب وهم يهتفون "شنق مايك بينس"، بالقرب المدخل المفتوح لمبنى الكونغرس.

وقالت النائبة الديمقراطية ستايسي بلاسكيت، التي تدخل ضمن فريق الادعاء في محاكمة ترامب ضمن عملية عزله في مجلس الشيوخ: "عندما وصل الحشد إلى أعلى الدرج، كانوا على بعد 100 قدم من المكان الذي يحتمي فيه نائب الرئيس مع أسرته، وكانوا على بعد أقدام فقط من أحد أبواب هذه الغرفة".

وعرض المجلس تسجيلات مصورة لأنصار ترامب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونغرس في هجوم السادس من يناير، بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على "القتال" لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأظهر أحد التسجيلات أنصار الرئيس السابق وهم يسقطون الحواجز، ويعتدون على الشرطة.

وفي الاعتداء على مبنى الكونغرس، هاجم الحشد الشرطة مما دفع أعضاء الكونغرس للهرب طلبا للسلامة وقطع جلسة الكونغرس الرسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن.

المصدر: CNN