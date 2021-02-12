صحيفة: ألمانيا تمنح اللجوء لـ 50 شخصية معارضة من بيلاروس

قالت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج"، أمس الخميس، إن ألمانيا ستمنح حق اللجوء لـ 50 شخصية معارضة من بيلاروس.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، يدور الحديث عن معارضين من بيلاروس وعائلاتهم.

ولم تكشف الصحيفة، عن أسماء المعارضين الذين سينتقلون إلى ألمانيا.

في وقت سابق، غادر أراضي بيلاروس، المرشحان السابقان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سفيتلانا تيخانوفسكايا وفاليري تسيبكالو.

شهدت بيلاروس في أغسطس الماضي، انتخابات رئاسية فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو، وحلت تيخانوفسكايا في المركز الثاني.

ولم تعترف الأخيرة وأنصارها بنتائج الانتخابات. وقامت المعارضة البيلاروسية، بتظيم فعاليات احتجاج جماهيرية في مختلف مناطق البلاد.

المصدر: إنترفاكس