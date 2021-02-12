"سأقطع رؤوسكم.." محاكمة أمريكي هدد بقتل بايدن ومسؤولين آخرين

وجه القضاء الأمريكي اتهاما لمواطن أطلق تهديدات لرئيس البلاد جو بايدن، حسبما ذكر بيان نشرته وزارة العدل أمس الخميس.

وتم احتجاز ديفيد كايل ريفز (27 عاما)، وهو من سكان ولاية كارولينا الشمالية، في 5 فيراير، ومثل أمام المحكمة أمس الجميس.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمنطقة غرب كارولينا الشمالية: "بين 28 يناير و1 فبراير عام 2021، اتصل ريفز هاتفيا بالبيت الأبيض عدة مرات وهدد الرئيس بايدن وآخرين"، حيث قال في إحدى المكالمات: "سأقتلكم جميعا، في البيت الأبيض، سأقطع رؤوسكم".

وحسب البيان، فإن أحد ضباط الخدمة السرية اتصل بريفز في 1 فبراير وناقش معه مكالمات التهديد. وبعد ذلك عاود ريفز الاتصال به عدة مرات خلال اليوم نفسه و"استمر في تهديد الرئيس وضابط الخدمة السرية وآخرين". كما اتصل ريفز، حسب السلطات، بشرطة الكابيتول وأطلق تهديدات "بطريقة مماثلة".

Gastonia Man Charged With Threatening To Kill President Biden



According to federal documents Kyle Reeves called the Whitehouse and said “I am going to (expletive) kill you all, (expletive) the White House. I am going to chop your heads off.”https://t.co/Rx0ufEYXCu — Ken (@kenlemonWSOC9) February 11, 2021

وبعد جلسة المحاكمة، قرر القاضي إبقاء ريفز رهن الاحتجاز، فيما تتولى الخدمة السرية التحقيق في القضية.

يذكر أن تهمة تهديد الرئيس الأمريكي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

المصدر: وكالات