"الغارديان": مشرعون أمريكيون يحثون حلفاء واشنطن على المساعدة في إنهاء حرب اليمن

دعا مشرعون أمريكيون المملكة المتحدة إلى الوفاء "بمسؤوليتها الأخلاقية" والمساعدة في إنهاء "التواطؤ" الأمريكي البريطاني، في حرب اليمن، بحسب صحيفة "الغارديان".

وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، رئيس اللجنة المالية وأحد كبار منتقدي المملكة العربية السعودية، للصحيفة البريطانية إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب ألا "تعمل في مجال بيع الأسلحة إلى الحكومات التي لها سجل حافل في استخدامها لارتكاب الفظائع"، مشددا على أنه "يجب على حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة وفرنسا أن يحذوا حذوها على الفور وأن يتوقفوا عن تمكين النظام السعودي".

بدوره قال السيناتور كريس مورفي، وهو ديمقراطي آخر قاد الحملة لإنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية الهجومية للسعودية، لصحيفة "الغارديان" إنه يعرف أن الكثيرين في المملكة المتحدة "يشاركوننا مخاوفنا بشأن مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن".

وأضاف: "الفوائد الاقتصادية لكل من هذه المبيعات لا تفوق أمننا القومي والمسؤولية الأخلاقية لإنهاء التواطؤ في هذا الكابوس المستمر. إن تصرف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتنسيق أقوى من تصرف أي منا بمفرده، وآمل أن تعمل حكومتنا معا لإعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للصراع في اليمن".

وقد رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع، ولم تعلق على أسئلة حول ما إذا كانت إدارة بايدن ستدفع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتحذو حذوها.

وكان بايدن أعلن في أول خطاب له مخصص للسياسة الخارجية، أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للهجوم الذي تقوده السعودية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

كما كشفت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة (CAAT) أن المملكة المتحدة سمحت بتصدير ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بين يوليو وسبتمبر.

المصدر: "الغارديان"