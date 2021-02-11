باكستان تختبر صاروخا مجنحا قادرا على حمل رؤوس نووية

أعلن الجيش الباكستاني عن اختبار ناجح لصاروخ "بابر-1 آ" المجنح القادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية.

وأشار الجيش في بيان له يوم الخميس، إلى أن مدى الصاروخ يصل إلى 450 كم، وهو قادر على إصابة أهداف برية وبحرية بدقة عالية.

وأضاف أن الإطلاق تم من منصة متنقلة على الأرض، وقال إن الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان قد وجها التهانئ إلى العسكريين بمناسبة عملية الإطلاق الناجحة هذه.

المصدر: تاس