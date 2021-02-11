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بايدن حول محاكمة ترامب: أرجح أن تتغير بعض العقول

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بايدن حول محاكمة ترامب: أرجح أن تتغير بعض العقول
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لم يشهد أيا من جلسات الاستماع، لكنه يتابع التغطية الإخبارية للتحقيق.

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وأضاف بادين: "أعتقد أن بعض العقول قد تتغير. أنا أركز على وظيفتي للتعامل مع الوعود التي قطعتها ونعلم جميعا أن علينا المضي قدما".

وانطلقت منذ يومين المداولة الثانية في مجلس الشيوخ لعزل ترامب.

وترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تجرى مداولات عزله مرتين، إذ أن المحاكمة الأولى حصلت العام الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

والمداولة الثانية جاءت بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير على عزل ترامب في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".

المصدر: RT

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