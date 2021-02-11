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إسرائيل تهنئ الإمارات ببلوغ مسبار "الأمل" مدار المريخ

أخبار العالم

إسرائيل تهنئ الإمارات ببلوغ مسبار
Reuters
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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإمارات بوصول مسبار "الأمل" الإماراتي بنجاح إلى مدار المريخ.

وكتب نتنياهو تغريدة على موقع "تويتر": "أهنئ الإمارات على إنجازها الكبير المتمثل في وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ. كلي أمل بأن التعاون العلمي بيننا في جميع المجالات، وفي الفضاء أيضا، سيفضي إلى تحقيق مستقبل أفضل لبلدينا وللبشرية بأسرها".

وأعلن مركز محمد بن راشد الإماراتي للفضاء الثلاثاء الماضي، وصول مسبار "الأمل" بنجاح إلى مدار كوكب المريخ.

ونشر حساب "مهمة مسبار الأمل" على "تويتر" تغريدة جاء فيها أن "التواصل مع مسبار "الأمل" تم بنجاح، وتمت مرحلة الوصول إلى مدار المريخ بنجاح.

المصدر: RT

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