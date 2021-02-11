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موسكو تحذر من استفزازات أمريكية لزعزعة الوضع في روسيا

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موسكو تحذر من استفزازات أمريكية لزعزعة الوضع في روسيا
Sputnik
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مزاعم الولايات المتحدة عن وجود تعديات ما على الحق في حرية التجمع في روسيا، ليست إلا استفزازات لزعزعة الوضع السياسي الداخلي.

وشددت الخارجية الروسية، على أن هذه المحاولات ستكلل بالفشل.

وشددت الخارجية الروسية، على أن الغرب، الذي يعلن عن بعض الانتهاكات لحقوق بعض المواطنين الروس، يحاول إشراك المراهقين والقاصرين في "لعبته".

وخلال التعليق على الأخبار التي تحدثت عن اتصالات بين السلطات الألمانية وممثلي المعارضة البيلاروسية، حذرت الخارجية الروسية، سلطات برلين، من مغبة المحاولات الهادفة لتخريب العلاقات بين موسكو ومينسك.

المصدر: نوفوستي

 

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