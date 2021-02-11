لوكاشينكو: لدي مؤيديون أكثر من المتوقع

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن "لديه الكثير من الأنصار والمؤيدين، وشدد على أن الحديث لا يدور فقط عن الذين يرتدون الزي العسكري".

وأضاف لوكاشينكو، في كلمة مطولة ألقاها اليوم الخميس أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي في مينسك: "مهمتي الرئيسية، وتركيزي الرئيسي في هذه المرحلة هو تحقيق العدالة. لكي لا أدخل في التاريخ كرجل رجعي كسر ما صنعه بيديه، فسيكون هذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لي".

وشدد الرئيس البيلاروسي، على أنه لن يسمح بتاتا بتقسيم البلاد. وتابع الرئيس لوكاشينكو: "لدي اليوم الكثير من المؤيدين، بشكل غير متوقع - الكثير من الأنصار والمؤيدين، حتى من بين أولئك الذين فكروا بشكل مختلف".

وقال لوكاشينكو: "وهؤلاء ليسوا فقط من أصحاب الرتب العسكرية. هم في غاية الوسامة وأثبتوا، أنهم يستحقون الخبز الذي يأكلونه".

المصدر: نوفوستي