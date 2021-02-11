أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأفاد الرئيس التركي في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف "نهدف لتطعيم جميع مواطنينا في أسرع وقت ممكن".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح #كوروناpic.twitter.com/4vpMMWF7ow — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2021

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا، في 14 من الشهر الماضي وذلك في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.

المصدر: الأناضول+TRT