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أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأفاد الرئيس التركي في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف "نهدف لتطعيم جميع مواطنينا في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا، في 14 من الشهر الماضي وذلك في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.

المصدر: الأناضول+TRT

 

 

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