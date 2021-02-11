"زمان": باباجان يسخر من حلم أردوغان بالوصول إلى القمر

سخر حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي، الذي يتزعمه علي باباجان، من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي أعلن خلالها أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.

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واستعان حزب باباجان بصحيفة "تقويم" الموالية للحكومة، التي نشرت مقالا تحت عنوان "لا تذهب للتسوق بدون قراءة هذا الخبر"، قدمت فيه نصائح للأتراك بعدم اصطحاب الأطفال خلال التسوق والابتعاد عن التسوق بمعدة ممتلئة، باعتبارها طرقا ناجحة في الحيلولة دون شعورهم بوطأة الأزمة الاقتصادية، فاقتبس الحزب صورة الصفحة الأولى لصحيفة "تقويم" مع تغيير مضمون العنوان حيث أصبح "لا تذهب إلى القمر بدون قراءة هذا الخبر"، في إشارة إلى برنامج الفضاء الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان.

وتساءل حزب باباجان، وفق ما قالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كيف سيحقق أردوغان "حلم برنامج الفضاء" في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وحمل باباجان أردوغان وشركاءه المسؤولية عن انخفاض سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم جراء السياسات النقدية الخاطئة.

المصدر: زمان