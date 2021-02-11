بعد تمديد "ستارت-3".. بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي خطوات جديدة للحد من سباق التسلح

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الخطوات الممكن اتخاذها من أجل الحد من سباق التسلح في العالم، بعد تمديد معاهدة "ستارت-3".

وأشار بوتين، في كلمة ألقاها بمستهل الاجتماع، إلى أن الجانب الروسي كان يدعو واشنطن منذ وقت طويل إلى تمديد المعاهدة الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مبديا ارتياح موسكو إزاء تطبيق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وعودها الانتخابية.

وتابع: "نرحب بهذا القرار، لكن الآن أقترح بحث خطوات أخرى ترمي إلى ردع سباق التسلح بشكل عام. دعونا نبدأ بالعمل".

ودخل قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المعروفة أيضا بـ"ستارت الجديدة" لمدة خمس سنوات حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من فبراير الجاري.

وسبق أن أعلنت روسيا أيضا منتصف يناير عن إطلاق عملية انسحابها من معاهدة "السماء المفتوحة"، بعد ترك إدارة الرئيس الأمريكي السابق هذه الاتفاقية من جانب واحد.

المصدر: RT