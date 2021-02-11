أنصار المفتي العام السابق يتظاهرون في بشكيك

قالت وكالة "سبوتنيك"، إن أنصار المفتي العام السابق لقرغيزستان مكساتبك توكتومشيف، نظموا فعاليات احتجاجية جماهيرية في العاصمة بشكيك اليوم.

ويطالب المتظاهرون، الذين تجمعوا بالقرب من مبنى المخابرات في العاصمة القرغيزية، بالإفراج عن توكتومشيف الذي ترك منصبه أمس واعتقل فيما بعد.

من جانبها، قالت اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان، إن المفتي العام السابق، على صلة بقضية فساد، تتعلق بالاستخدام غير المشروع لأموال الحجاج.

في صباح يوم أمس، قدم المفتي توكتومشيف، استقالته من منصبه، وبعد ذلك قام رجال المخابرات باعتقاله.

У здания Госкомитета национальной безопасности собрались сторонники подавшего в отставку, а затем задержанного экс-главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Максата Токтомушева.



Собралось примерно 60 человек. Они требуют освободить его из-под стражи pic.twitter.com/dM9Qa4VRQz — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) February 11, 2021

وتؤكد المخابرات القرغيزية، على وجود أدلة دامغة لديها، تثبت ضلوع المفتي السابق في الاستخدام غير المشروع لأموال الحجاج.

وقال أحد المحتجين، إنه والمتظاهرون الآخرون يشكون في صحة التهمة، وأضاف: "حتى لو كانت التهمة صحيحة، لا يجوز إبقاء المفتي في المعتقل، بل يجب أن يبقى تحت الإقامة الجبرية في بيته، حتى يتم البت في التهمة".

المصدر: وكالات