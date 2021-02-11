شركات ألمانية تجري مفاوضات بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أعلن مايكل هارمز، المدير التنفيذي للجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، أن الشركات الألمانية تتفاوض على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

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وأوضح أن مثل هذه الخطوة ستجري قبل الموافقة على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، ويمكن أن يصدر إلى دول ثالثة.

ولفت هارمز إلى أن البيانات الواردة في المجلة العلمية المرموقة "لانسيت"، تشير إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" يتميز بفعالية تبلغ 91.6%.

وقال المدير التنفيذي في هذا الصدد: "يمكنني القول إن هناك بالفعل مفاوضات مكثفة للغاية مع الشركات الألمانية بشأن إنتاج سبوتنيك V، وتشارك اللجنة الشرقية على وجه التحديد في هذا الأمر. نحن على اتصال وثيق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

وأوضح أن الأمر يتعلق بإنتاج "سبوتنيك V" في ألمانيا لدول ثالثة حتى يتم تسجيل اللقاح فنيا في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد هارمز بأن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر "قدم وصفا تقنيا واضحا ومهنيا للغاية يجب على الشركات الالتزام به عند إنتاج اللقاح. وقد أعربت العديد من الشركات الألمانية بالفعل عن اهتمامها بالأمر، ويتم تقييم هذا اللقاح بشكل إيجابي للغاية. اليوم من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء هذه المفاوضات لكنني أعتقد أن الانتظار لن يطول".

وكانت المستشارة الألمانية ووزير الصحة أبديا اهتماما باستخدام اللقاح الروسي، بما في ذلك في ألمانيا، إذا تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

يشار إلى أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر تقدم في 29 يناير بطلب لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" إلى وكالة الأدوية الأوروبية، ولديه تأكيد على تلقي الطلب.

الجدير بالذكر أن اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، هي جمعية أعمال تجمع الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في أوروبا الشرقية ومنطقة الاتحاد السوفيتي السابقة.

المصدر: نوفوستي