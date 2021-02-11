دراسة: سياسات إدارة ترامب كلفت مئات الآلاف من الأرواح حتى قبل جائحة كورونا

وجدت ورقة بحثية أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، كان لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "تأثيرا مدمرا على كل جانب من جوانب الصحة" حتى قبل جائحة كورونا.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة Lancet الطبية أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة كان سيكون أقل بمقدار 461 ألفا في عام 2018 وحده وأن عدد الوفيات بسبب كوفيد -19 كان سينخفض ​​بنسبة 40 في المائة إذا كان متوسط ​​​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة متوافقا مع متوسط ​​العمر المتوقع في دول مجموعة السبع الأخرى.

ومع ذلك، وجد أعضاء اللجنة البحثية أيضا أن هذه الأرقام لا تعكس أربع سنوات من السياسة الخطرة فحسب، بل تعكس أيضا عقودا من المشكلات المنهجية التي تجعل بعض الفئات في الولايات المتحدة معرضة بشكل خاص لسوء الصحة.

وتعتبر نتائج الدراسة مروعة خصوصا أن بعض أكبر هوامش ربح ترامب عام 2016 جاءت في المقاطعات ذات الاتجاهات الاقتصادية والوفيات الأسوأ. ووجد التقرير أن ترامب استغل غضب العديد من الأشخاص البيض غير الأثرياء بسبب تدهور فرص حياتهم ثم سن سياسات أفادت الأثرياء أو ما يعرف بـ"البلوتوقراطية الشجاعة".

ومن بين السياسات التي فرضتها إدارة ترامب، التخفيضات الضريبية الهائلة والتي "فتحت ثغرة في الميزانية كانت بمثابة تبرير لخفض إعانات الغذاء والإسكان التي تمنع سوء التغذية والتشرد عن ملايين الأشخاص".

وأشارت الدراسة إلى زيادة 2.3 مليون في عدد الأشخاص غير المؤمنين خلال فترة رئاسة ترامب، فضلا عن السياسات البيئية التي تعرض العديد من الأمريكيين لمستويات مرتفعة وضارة من التلوث لم يسبق له مثيل منذ عقود.

المصدر: "الإندبندنت"