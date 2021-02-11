رئيس الاستخبارات البيلاروسية: الوضع في البلاد بات مستقرا

قال إيفان ترتيل رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، اليوم الخميس، إن الوضع السياسي الداخلي في البلاد بات مستقرا، وتم تخطي ذروة الاحتجاجات.

وأضاف رئيس المخابرات البيلاروسية، في حديث لوكالة "تاس": "نحن نشهد استقرارا في الوضع بشكل عام في البلاد، وتم اجتياز الذروة. عمليا، تلاشت ظاهرة الاحتجاجات".

وأشار ترتيل، إلى استمرار المحاولات الهادفة لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية في بيلاروس. وقال: "تواصل عملها، المراكز الخارجية، التي تنال الرعاية والدعم من المؤسسات الأجنبية المختلفة. وهي تزداد تطرفا ولا تزال تحاول استئناف الفعاليات الاحتجاجية هذه. لكننا نعتقد أنها لن تؤدي إلى تلك النتائج، التي يطمحون إليها".

وشدد على أن القوى الخارجية، لن تتمكن من بث الروح في الاحتجاجات في بيلاروس في الربيع المقبل.

المصدر: تاس