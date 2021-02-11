دبلوماسي أمريكي: أعتقد أن بايدن سيتصل بنتنياهو الأسبوع المقبل

قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، إنه يعتقد أن الرئيس جو بايدن سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع القادم، مؤكدا التزام بلاده باتفاقيات التطبيع.

وفي تصريح عبر الإنترنت نظمه معهد فايتسمان الإسرائيلي، قال شابيرو إن "بايدن لم يتصل حتى الآن بنتنياهو لأنه فضل أن يتحدث قبل ذلك مع القادة حلفاء الولايات المتحدة الذين سيقفون إلى جانبه أمام روسيا والصين.. وإسرائيل لا يوجد لها دور هنا".

وأضاف: "هذا لا يعني أن إسرائيل غير مهمة. وزير الخارجية ووزير الدفاع تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين، لكن بايدن اختار التحدث أولا مع من بالنسبة له ملحا أكثر، لا يوجد سبب للقلق"، مشيرا إلى أن "بايدن منشغل جدا بالأمور الملحة بالولايات المتحدة المرتبطة بأزمة كورونا وحملة التطعيم، حيث يريد الخروج من الأزمة بسرعة، كما أنه يعمل على إصلاح الأضرار التي تسببتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة".

وشدد شابيرو على أن "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تتغير"، وقال: "بايدن يشعر أنه ملتزم بالأمن في إسرائيل، مثلما كان ملتزما به حين كان نائبا في مجلس الشيوخ، وكان الأكثر تأييدا لإسرائيل في المجلس، هو يرى أن الولايات المتحدة هي المدافعة الشرعية عن إسرائيل، إن كان في الأمم المتحدة أو في المحكمة الجنائية على سبيل المثال".

المصدر: "i24news"