مشاركة باقتحام الكابيتول: صدقت كذبة اخترعها ترامب لتعزيزه غروره

قالت امرأة من ولاية تكساس الأمريكية ومتهمة بالمشاركة بأعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول إنها شاركت لأنها "صدقت كذبة" اخترعها الرئيس السابق دونالد ترامب، من أجل تعزيز غروره.

وجينا ريان، التي تعمل كوكيلة عقارات استقلت طائرة خاصة إلى واشنطن الشهر الماضي للمشاركة في المسيرة التي دعا إليها ترامب من البيت الأبيض باتجاه الكابيتول، وهي متهمة بارتكاب جنحتين الأولى سلوك غير منضبط والثانية الدخول أو البقاء في مبنى حكومي محظور دخوله.

وقالت رايان لصحيفة "واشنطن بوست": "لقد صدقت كذبة وهذا أمر محرج وأنا نادمة على كل شيء".

كما انتقدت المشاركين الآخرين والرئيس السابق لما قالت إنه نقص في الدعم، مشيرة إلى أنه "لا يوجد وطني واحد يدافع عني.. كنت هناك بناء على ما قاله رئيسي: أوقفوا السرقة. الآن أرى أن الأمر انتهى بلا شيء.. دعانا إلى النزول والمشاركة في المسيرة من أجل تعزيز "الأنا" الخاصة به، بينما أنا كنت هناك من أجله".

ويواجه ترامب محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير على عزله في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".

إلا أنه من المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.

المصدر: The Hill + RT