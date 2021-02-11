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ظريف: 7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام

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ظريف: 7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام
Reuters
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، إن "7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام".

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وأضاف ظريف في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر" إن "إيران ظلت صامدة قوية طيلة 42 عاما مضت على ثورتها الإسلامية المباركة. فخسر سبعة رؤساء أمريكيين رهانهم في إجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام. معا لبناء منطقة قوية من دون تدخل الأجانب".

وانطلقت اليوم الأربعاء في إيران مسيرات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار "الثورة الإسلامية"، مع مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT

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