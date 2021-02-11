ظريف: 7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، إن "7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام".

إقرأ المزيد

وأضاف ظريف في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر" إن "إيران ظلت صامدة قوية طيلة 42 عاما مضت على ثورتها الإسلامية المباركة. فخسر سبعة رؤساء أمريكيين رهانهم في إجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام. معا لبناء منطقة قوية من دون تدخل الأجانب".

ظلت إيران صامدة قوية طيلة 42 عاما مضى على ثورتها الإسلامية المباركة.



فخسر سبعة رؤساء أمريكيين رهانهم في إجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام.



معا لبناء منطقة قوية من دون تدخل الأجانhttps://t.co/HiiAtybl7l — Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2021

وانطلقت اليوم الأربعاء في إيران مسيرات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار "الثورة الإسلامية"، مع مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT