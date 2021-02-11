مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يعلق على لقاء جمعه بنظيره المصري

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن لقاء جرى يوم أمس الأربعاء، بين المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان، والسفير المصري بالولايات المتحدة معتز زهران.

وفيما لم يصدر تعليق عن السفير المصري أو السفارة المصرية لدى الولايات المتحدة عن هذا اللقاء، قال السفير الإسرائيلي، على حسابه في "تويتر": "ناقشنا سبل تحسين العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل ومصر".

وأضاف "أتطلع إلى العمل معا لمواصلة بناء الروابط العميقة التي توحد بلدينا".

I had a great meeting today with @MotazZahran, Ambassador of @EgyptEmbassyUSA. We discussed ways to enhance the strategic relations between Israel and Egypt. I look forward to working together to continue building upon the deep ties between our two countries. pic.twitter.com/0BFKeEHy7p — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) February 9, 2021

ونقل موقع هيئة البث الإسرائيلي (7) عن جلعاد أردان قوله إن "اللقاء تناول تطوير العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل ومصر ومواصلة العمل لتعزيز العلاقات بين الدولتين".

من جهته أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، نقلا عن مسؤولين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في إسرائيل في 23 مارس.

المصدر: "i24news"