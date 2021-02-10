أوكرانيا تريد فحص صحة تسجيل صوتي لظريف حول طائرتها المنكوبة

أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية بأنه سيتم فحص صحة تسجيل صوتي زعم أنه يخص وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بشأن طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني ييفين ينين: "سيتم فحص صحة التسجيل الصوتي وتقديم معلومات حول نتيجة ذلك".

وأضاف: "المدعون والمحققون الأوكران الذين سيفحصون التسجيل الصوتي لديهم معرفة وخبرة كافية".

وأشار أن بلاده لن تسمح بأن تكون مصالح أي شخص أعلى من حياة الإنسان.

وفي تغريدة له الأربعاء، نفى ظريف، صحة التسجيل المنسوب إليه، والذي نشرته شبكة "سي بي سي" الكندية.

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وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، صرح للصحفيين اليوم الأربعاء بأن ما جاء في الخبر الذي نشرته قناة CBC الكندية حول التسجيل المفترض ليس سوى "مزاعم غير صحيحة لا يمكن الاعتماد عليها"، مشددا على أن العديد من التصريحات المنسوبة إلى ظريف ضمن هذا الخبر "تتعارض بشكل أساسي مع أدبياته، والادعاء بوجود مثل هذا الشريط الصوتي غير صحيح".

واعترفت السلطات الإيرانية، بعد أسبوع من تحطم "بوينغ الأوكرانية التي كان على متنها عشرات الكنديين في الثامن من يناير 2020، بأن الطائرة أسقطت بالخطأ، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة تصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.

المصدر: "الأناضول" + RT