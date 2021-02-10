واشنطن: سنمارس ضغطا على الانقلابيين في ميانمار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمارس "ضغطا كبيرا" على العسكريين الذين استولوا على السلطة في ميانمار.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "مع تنامي الاحتجاجات يجب أن يعرف القادة العسكريون في ميانمار أننا لن نتسامح مع العنف ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوقهم الديمقراطية بطرق سلمية".

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وأضاف أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى أن "يواجه المسؤولون عن الانقلاب... ضغطا كبيرا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الثلاثاء أن واشنطن ستفرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين في ميانمار وستمنعهم من الوصول إلى نحو مليار دولار من الأصول الميانمارية المتواجد في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تحدد الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع "الدائرة الأولى" من الأشخاص الذين ستفرض العقوبات عليهم.

المصدر: "تاس"