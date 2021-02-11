ممثلة الصحة العالمية في روسيا تتلقى أحد اللقاحين المحليين ضد كورونا

ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أنها تلقت لقاحا روسيا ضد فيروس كورونا المستجد مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة.

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وقالت فوينوفيتش، في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "التطعيم، مثل أي نوع آخر للتدخل الطبي، قرار شخصي لكل إنسان. بالتوافق مع السياسة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 في الاتحاد الروسي، البلد ألذي أقيم فيه الآن، تلقيت أحد اللقاحين اللذين تمت المصادقة عليهما على المستوى الوطني".

وأضافت مسؤولة منظمة الصحة العالمية، دون أن توضح ما هو اللقاح الذي تناولته: "إنني في حالة جيدة. أما قرار الآخرين، فهو يعود للحياة الشخصية للناس".

وروسيا هي الدولة الأولى في العالم التي سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد حيث صادقت يوم 11 أغسطس 2020 على اعتماد مصل "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الوطني العلمي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وفي أكتوبر 2020 سجلت السلطات الصحية الروسية لقاح "إيبيفاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" العلمي الحكومي، بينما من المتوقع أن يتم قريبا إصدار مصادقة على مصل "كوفيفاك" الذي صممه مركز تشوماكوف العلمي لأبحاث وتطوير الأدوية المناعية.

المصدر: "تاس" + وكالات