قبرص تستأنف إصدار تأشيرات الدخول السياحية للروس اعتبارا من 1 مارس

أكدت السفارة القبرصية لدى موسكو، أن قبرص ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول السياحية للمواطنين الروس اعتبارا من 1 مارس المقبل، وسيكون من الممكن الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

وقال الملحق لشؤون السياحة في السفارة القبرصية بموسكو، ديميتريس ديميتريو، إن "قبرص تفتح الحدود أمام مواطني 56 دولة، بينها روسيا، اعتبارا من 1 مارس، ولذلك تستأنف الجمهورية إصدار تأشيرات الدخول السياحية للروس".

وأضاف أن "قبرص تعفي أيضا جميع الأجانب القادمين من الحجر الصحي".

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وذكر أن قبرص ستصنف دول العالم إلى 3 فئات حسب الوضع الوبائي فيها اعتبارا من 1 مارس، وسيكون على القادمين من دول "الفئة الحمراء"، أي الأكثر خطورة، تقديم اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) تم أخذها في غضون 72 ساعة قبل السفر واختبار آخر لدى الدخول، بينما سيحتاج مواطنو دول "الفئة البرتقالية" إلى اختبار واحد فقط، ولن يحتاج القادمون من دول "الفئة الخضراء" لتقديم أي اختبارات.

وأضاف أن تصنيف الدول سيتغير تبعا لتغير الوضع الوبائي فيها.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع قبرص في 22 نوفمبر، وتنفذ شركة "آيروفلوت" للخطوط الجوية رحلتين في الأسبوع.

المصدر: إنترفاكس