الصليب الأحمر الإثيوبي: لا يمكن إيصال المساعدات إلى 80% من إقليم تيغراي

أكد مدير الصليب الأحمر الإثيوبي أبيرا تولا، أنه لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى 80 بالمئة من منطقة تيغراي.

وقال تولا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت من أديس أبابا: "لا يمكن الوصول إلى 80 في المئة من تيغراي في هذا الوقت بالذات".

وأضاف: "في حال لم يتحسّن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، فإن عدد ضحايا الجوع يمكن أن يبلغ عشرات الآلاف في غضون شهرين".

وأكد أنه أفيد عن حالات مجاعة، وعدد ضحايا الجوع قد يرتفع بشكل سريع.

وحذر من أن "العدد الحالي يمكن أن يكون واحدا واثنين أو ثلاثة لكن بعد شهر، هذا يعني الآلاف. بعد شهرين، سيصبح هناك عشرات الآلاف من الضحايا".

وأوضح أبيرا أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال بشكل أساسي يقتصر على الطرقات الرئيسية في شمال ميكيلي وجنوبها وأن معظم المناطق الريفية محرومة من المساعدات.

ويقدر الصليب الأحمر الإثيوبي حاليا أن حوالي 3.8 مليون مواطن من أصل حوالى ستة ملايين نسمة في تيغراي، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، في ارتفاع مقارنة بالتقدير السابق وهو 2.4 مليون إثيوبي.

المصدر: "أ ف ب"