تقارير: انسحاب قرابة 140 ألف ناخب من الحزب الجمهوري الأمريكي منذ يناير

انسحب ما يقرب من 140 ألف ناخب من الحزب الجمهوري في 25 ولاية أمريكية في شهر يناير الماضي، وفقا لتحليل أجرته صحيفة The Hill لسجلات التصويت العام.

وبحسب الصحيفة سجلت بعض أشد الانخفاضات في الانتماء للحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا، حيث غادر أكثر من 33 ألف ناخب مسجل الحزب أما في بنسلفانيا انشق أكثر من 12000 ناخب عن الحزب وفي أريزونا قام أكثر من 10000 جمهوري بتغيير تسجيلهم الانتخابي.

وبينما تحولت كاليفورنيا إلى ولاية زرقاء (مؤيدة للحزب الديمقراطي) يمكن الاعتماد عليها، تعد بنسلفانيا وأريزونا ساحات معارك رئيسية حيث يحتاج الجمهوريون إلى الدعم.

وقالت الصحيفة إنه بحسب السجلات العامة، غادر حوالي 79 ألف ديمقراطي حزبهم في يناير.

المصدر: The Hill