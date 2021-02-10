روسيا تنشر تأكيدا لتقديم طلب رسمي إلى وكالة الأدوية الأوروبية لتسجيل لقاح "سبوتنيك V"

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن لديه أدلة موثقة تؤكد تقديم طلب رسمي لوكالة الأدوية الأوروبية لتسجيل اللقاح "سبوتنيك V".

وقال حساب اللقاح، والذي يديره صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "ردا على بيان وكالة الأدوية الأوروبية حول عدم تمكنهم من العثور على الطلب الخاص بسبوتنيك V ننشر تأكيدا لوجود هذا الطلب المؤرخ بـ29 يناير 2021".

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

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وفي وقت سابق من اليوم قالت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان، إنها لم تتلق حتى الآن "أي طلب خاص بإجراء متابعة دورية أو إصدار تصريح تسويق للقاح سبوتنيك V الذي طوره مركز غاماليا الوطني العلمي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة".

وأعلنت الوكالة أنها قدمت "إرشادات علمية" لمركز "غاماليا" الروسي، مشيرة إلى أن الطرفين يتعاونان حول الخطوات التالية بشأن دراسة تسجيل اللقاح.

المصدر: RT