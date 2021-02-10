كلب في كوريا الجنوبية يخضع لاختبار كورونا

خضع كلب في كوريا الجنوبية لاختبار فيروس كورونا، بعد إصابة مالكه بالفيروس وظهور الأعراض على الكلب، بما في ذلك سيلان الأنف.

وقالت حكومة مدينة سيئول إن الكلب البالغ من العمر 8 سنوات سيعزل في المنزل لمدة 14 يوما مع مالكه فقط.

وأفاد المالك بأن الكلب ظهرت عليه أعراض الحمى وسيلان الأنف بعد أن أرسلت السلطات الصحية مسحا وبائيا لأصحاب الحيوانات الأليفة.

وقال المكتب الصحي في المدينة إن طبيبة بيطرية أخذت عينات من أنفه وتم نقلها إلى مختبر صحة الحيوان في سيئول وستصدر النتيجة في وقت لاحق اليوم.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة مؤكدة لحيوان أليف مصاب بكورونا في أواخر يناير وهي تعود لقطة التقطت العدوى من قبل أصحابها الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"