الصين تدعو سياسيين كنديين إلى التوقف عن "حملات التشويه غير المبررة"

قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على سياسيين كنديين بعينهم التوقف عن شن "حملات تشويه وهجمات غير مبررة ضد الصين".

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وأدلى وانغ بهذه التصريحات ردا على تقارير تفيد باتهام مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندي ديفيد فيجنولت، للصين بأنها تهدد أمن كندا الوطني وسيادتها الوطنية وكذلك مواطنيها.

وقال وانغ: "نرفض هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن الصين "تلتزم دائما بطريق التنمية السلمية وتتبع استراتيجية انفتاح متبادلة النفع وملتزمة ببناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".

وتابع: "ندعو سياسيين كنديين بعينهم إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وفعل المزيد من الأشياء التي تساعد في تعزيز العلاقات الصينية الكندية، من أجل دعم الثقة المتبادلة بين البلدين".

المصدر: "شينخوا"