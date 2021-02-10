 
مباشر

الصين تدعو سياسيين كنديين إلى التوقف عن "حملات التشويه غير المبررة"

أخبار العالم

الصين تدعو سياسيين كنديين إلى التوقف عن
AFP Fred DUFOUR / POOL
أعلام صينية وكندية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqv6

قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على سياسيين كنديين بعينهم التوقف عن شن "حملات تشويه وهجمات غير مبررة ضد الصين".

إقرأ المزيد
الصين تمنع مؤقتا دخول القادمين من كندا
الصين تمنع مؤقتا دخول القادمين من كندا

وأدلى وانغ بهذه التصريحات ردا على تقارير تفيد باتهام مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندي ديفيد فيجنولت، للصين بأنها تهدد أمن كندا الوطني وسيادتها الوطنية وكذلك مواطنيها.

وقال وانغ: "نرفض هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن الصين "تلتزم دائما بطريق التنمية السلمية وتتبع استراتيجية انفتاح متبادلة النفع وملتزمة ببناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".

وتابع: "ندعو سياسيين كنديين بعينهم إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وفعل المزيد من الأشياء التي تساعد في تعزيز العلاقات الصينية الكندية، من أجل دعم الثقة المتبادلة بين البلدين".

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا