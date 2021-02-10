أحد مقتحمي الكابيتول يطلب إطلاق سراحه للزواج

طلب رجل يواجه أربع تهم تتعلق بأحداث الشغب في واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، من المحكمة الإذن بالسفر إلى بيرو في وقت لاحق من هذا الشهر للزواج.

وقال المحامي دوايت كراولي، إن خطيبة المتهم تروي ويليامز تعيش في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وأنهما يخططان للزواج في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن ويليامز خطط للسفر إلى البيرو في 23 فبراير والعودة بعد حوالي أسبوعين إلى منزله في ليكسينغتون، كنتاكي.

ووفقا لوثائق المحكمة، شارك ويليامز في المسيرة التي حملت عنوان "أوقفوا السرقة" خارج البيت الأبيض التي نظمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 6 يناير، قبل أن يتوجه الحشد نحو مبنى الكابيتول ويقوم بحصاره واقتحامه.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وأدت هذه الاضطرابات إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال أكثر من 100 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

المصدر: CNN + RT