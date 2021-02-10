المفوضية الأوروبية تقترح تسريع عمليات ترحيل المهاجرين

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء باقتراح يقضي بتسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المفوضية وزعت اليوم على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وثيقة تقترح تطبيق إجراءات الترحيل بحق هؤلاء المهاجرين "بشكل فعال".

وتنص الوثيقة على أن الترحيلات ستكون طوعية، فيما سيساعد الاتحاد الدول التي يأتي منها المهاجرون في إعادة دمجهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على العودة إلى دولهم.

وأعربت المفوضية في الوثيقة عن سعيها إلى وضع "نظام مشترك أكثر فعالية للإعادات"، حيث يدور الحديث عن الإسراع في تطبيق إجراءات الترحيل وإصدار القرارات بشأن إعادة المهاجرين إلى دولهم وتنفيذ هذه الأوامر بشكل فعال.

وقد تفرض المفوضية غرامات على حكومات دول الاتحاد الأوروبي التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.

وأبدت المفوضية أملها في أن تساعدها زيادة عدد الترحيلات في إقناع الحكومات الأوروبية على فتح المزيد من الطرق القانونية أمام الذين حصلوا على صفة اللاجئين وتحسين ظروف معيشتهم، بما يشمل الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والسكن والشغل.

وجاء هذا الاقتراح كجزء من خطة أوسع أطلقتها المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي لإصلاح قواعد الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز