سقوط قتيلين أحدهما قائد شرطة في أربعة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية

هزت أربعة انفجارات العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل اثنين أحدهما قائد بالشرطة كان يعكف على إعادة الأمن للمدينة التي تشهد اغتيالات على نحو شبه يومي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان: "قتل محمد زاي كوتشاي قائد شرطة الحي الخامس في كابول وحارسه في أعقاب ثلاثة هجمات إرهابية في كابول هذا الصباح" مضيفا أن ثلاثة آخرين أصيبوا.

ووقع انفجار آخر في وقت لاحق بالقرب من فندق سيرينا الدولي، لكن متحدثا باسم الشرطة قال إنه لم يسفر عن ضحايا.

ولم ترد "طالبان" حتى الآن على طلبات للتعقيب على الهجمات. ونفت الحركة ضلوعها في موجة جديدة من الاغتيالات الموجهة التي اتهمتها الحكومة والعديد من القوى الأجنبية بالمسؤولية عنها.

وتتركز الهجمات في المراكز الحضرية وتأتي في وقت يشهد عقد محادثات سلام مطولة في الدوحة بين مقاتلي "طالبان" والحكومة الأفغانية.

ويقول مسؤولون إن المحادثات توقفت إلى حد كبير نظرا لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنظر في كيفية التعامل مع عملية السلام، بما في ذلك اتفاق لسحب القوات الأمريكية أبرمته واشنطن مع "طالبان" خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز