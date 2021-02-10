جونسون يوضح الآلية الجديدة للإجراءات الحدودية في البلاد بسبب كورونا

أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء، سياسته الحدودية الجديدة، وسط مخاوف من انتشار حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وقال جونسون للبرلمان بعد أن سأله زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر حول سبب عدم اتخاذ الحكومة لوقت طويل قرار تشديد الضوابط على حدود بريطانيا في حين أن الأنواع الجديدة من فيروس كورونا قد وصلت عبر الحدود: "أعتقد أن هذه السياسة محسوبة، إنها متناسبة، وباتت أقسى وأشد من يوم الاثنين".

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وبموجب القيود الحدودية الجديدة، سيتعين على الأشخاص القادمين من البلدان التي ينتشر فيها فيروس كورونا، الحجر لمدة 10 أيام في الفنادق، وسيواجه أي شخص يخالف القواعد غرامة كبيرة أو عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.

المصدر: وكالات