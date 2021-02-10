وزير الصحة الكازاخي: اللقاح الروسي آمن وفعال

قال وزير الصحة الكازاخي، أليكسي تسوي، إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك v" فعال وآمن.

وأضاف الوزير تسوي، اليوم الأربعاء: "جميع اللقاحات التي تمت الموافقة عليها للتطعيم في كازاخستان، مثبتة وآمنة. واللقاح الروسي الروسي قد وصل الآن، وقد تلقى زملاؤنا في وزارة الصحة وغيرها هذا اللقاح بالفعل".

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وانطلقت حملة تلقيح السكان في كازاخستان ضد كورونا في 1 فبراير الجاري. وبالدرجة الأولى سيتم تطعيم فئات محددة من السكان، وخاصة الأطباء ورجال الشرطة والعسكريين وممثلي بعض المهن الأخرى التي تدخل ضمن قائمة المهن الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بكورونا.

في 18 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس كازاخستان أن بلاده ستطلق إنتاجا مشتركا مع روسيا، للقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك لغرض التصدير.

المصدر: نوفوستي