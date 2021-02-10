بريطانيا تلقي القبض على 8 أشخاص متهمين بسرقة محتويات هواتف مشاهير أمريكيين

أفادت الشرطة البريطانية بأنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص، في إطار تحقيق في عملية سرقة محتويات هواتف مشاهير أمريكيين، عبر نظام "Sim-swapping".

إقرأ المزيد

وقال بول كريفيلد، رئيس العمليات في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوكالة الوطنية للجريمة (NCA): "استهدفت هذه الشبكة عددا كبيرا من الضحايا في الولايات المتحدة، وهاجمت بانتظام أولئك الذين ترى الشبكة أنهم سيكونون أهدافا مربحة، مثل نجوم الرياضة، والموسيقيين المشهورين".

وتابع: "بالإضافة إلى التسبب في الكثير من الضيق والاضطراب، نعلم أنهم سرقوا مبالغ كبيرة من ضحاياهم، إما من حساباتهم المصرفية، أو من محافظ البيتكوين"، حيث يمكن عن طريق"Sim-swapping"، التحكم في رقم هاتف الضحية عن طريق إلغاء تنشيط "Sim" الخاص به، وتحويل الرقم المخصص إلى "Sim" ينتمي لإحدى العصابات الإجرامية، ثم يقوم المجرمون بإعادة تعيين كلمات المرور للوصول إلى جهات اتصال الضحايا، والتفاصيل المصرفية، ورسائل البريد الإلكتروني، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

واكتشف التحقيق، الذي شارك فيه جهاز المخابرات الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، شبكة تعمل في بريطانيا، ولفتت الشرطة البريطانية إلى أن ثمانية مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، اعتقلوا في إنجلترا واسكتلندا.

وأشارت "NCA" إلى أن "نجوم الرياضة، والموسيقيين، وأفراد عائلاتهم، قد تم استهدافهم من خلال عملية احتيال تمكن فيها المجرمون من الوصول إلى هواتف الضحايا أو حساباتهم"، مؤكدة أن هذه العملية سمحت للشبكة " بسرقة الأموال وعملة البيتكوين والمعلومات الشخصية ، بالإضافة إلى اختراق حسابات الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها".

المصدر: "ذي غارديان"