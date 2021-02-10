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الأمير البريطاني تشارلز وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الأمير البريطاني تشارلز وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Reuters POOL New
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز (72 عاما)، وزوجته، كاميلا (73 عاما)
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أفاد مكتب "كلارنس هاوس"، االيوم الأربعاء، بأن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز (72 عاما)، وزوجته، كاميلا (73 عاما)، تلقيا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأعلن "كلارنس هاوس عن "تلقي أمير ويلز، ودوقة كورنوال، الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا". من دون ذكر اسم اللقاح أو بلد المنشأ.

وينضم الأمير البريطاني بعد تلقيه هذا اللقاح، إلى والدته الملكة إليزابيث (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب(99 عاما)، في الحصول على جرعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي يتم طرحها حاليا للملايين في جميع أنحاء بريطانيا.

وجاءت نتيجة اختبار الأمير تشارلز إيجابية (أي مصاب) لفيروس كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء في مارس من العام الماضي، لكنه قال إنه كان محظوظا لأنه عانى فقط من أعراض خفيفة نسبيا وعادت صحته جيدة.

وحتى الآن، قامت بريطانيا بالتطعيم ضد فيروس كورونا لحوالي 13 مليون شخص، وهي في طريقها للانتهاء من تطعيم أولئك الموجودين في المجموعات الأربع ذات الأولوية القصوى، والتي تشمل كل من تزيد أعمارهم عن 70 عاما، بحلول الأسبوع المقبل.

المصدر: "رويترز"

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