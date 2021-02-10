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أردوغان: مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا مدنيا جديدا يناسب بلدنا وأمتنا

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أردوغان: مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا مدنيا جديدا يناسب بلدنا وأمتنا
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية التي ستحتفل بمئوية تأسيسها.

وقال الرئيس التركي، أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الأربعاء: "لنواجه الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا ليس بدستور الانقلاب، بل بدستور مدني جديد يناسب هذا البلد وأمتنا".

و تابع أردوغان قائلا: "نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية.. ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي"، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

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وعبر أردوغان عن أمله بأن تشارك جميع الأحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد، وبذل كافة الجهود لتحقيق هذه الغاية.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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