أردوغان: مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا مدنيا جديدا يناسب بلدنا وأمتنا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية التي ستحتفل بمئوية تأسيسها.

وقال الرئيس التركي، أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الأربعاء: "لنواجه الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا ليس بدستور الانقلاب، بل بدستور مدني جديد يناسب هذا البلد وأمتنا".

و تابع أردوغان قائلا: "نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية.. ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي"، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

إقرأ المزيد

وعبر أردوغان عن أمله بأن تشارك جميع الأحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد، وبذل كافة الجهود لتحقيق هذه الغاية.

Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım" — AA Canlı (@AACanli) February 10, 2021

يحدث الآن | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية https://t.co/0hU6iDA9UD — TRT عربي (@TRTArabi) February 10, 2021

أردوغان يدعو كل الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية pic.twitter.com/OJxgzCuR6S — TRT عربي (@TRTArabi) February 10, 2021

المصدر: وسائل إعلام تركية