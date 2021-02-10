فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي ليس في المكان الذي يريد أن يكون فيه بمكافحته لكورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد الأوروبي ليس في المكان الذي يريد أن يكون فيه بمكافحته لفيروس كورونا".

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وفي نقاش حول استراتيجية المفوضية المثيرة للجدل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، توجهت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي بالقول: "تأخرنا في الموافقة (على اللقاحات)...كنا متفائلين للغاية بشأن الإنتاج الضخم، وربما كنا متأكدين جدا من أن الطلبات سيتم تسليمها بالفعل في الوقت المحدد".

وكانت شركة "أسترازينيكا" الإنجليزية السويدية قد أعلنت بشكل غير متوقع الشهر الماضي، أنها ستوقف الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، المقررة في الربع الأول من هذا العام، مما أثار خلافا بشأن الإمدادات.

وعرضت الشركة تقديم موعد تسليم بعض الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي.

كما عرضت ثمانية ملايين جرعة إضافية على الاتحاد الأوروبي في محاولة لنزع فتيل النزاع، لكن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي قال لوكالة "رويترز"، إن ذلك يقل كثيرا عما تعهدت به الشركو في الأساس، إذ التزمت "أسترازينيكا" بتقديم ما لا يقل عن 80 مليون جرعة في الربع الأول من العام الجاري.

المصدر: "رويترز"