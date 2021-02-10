روحاني: الله من أطاح بترامب

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "الله هو من أطاح بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب"، مؤكدا أن "مقاومة إيران كبدته (ترامب) الهزائم طيلة السنوات الماضية".

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وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لانتصار "الثورة الإسلامية الإيرانية"، قال روحاني: "أنا أفتخر بالتفاوض، فهو ليس سلبيا، بل أداة في الحياة، وإرث عن النبي الكريم"، مشيرا إلى أن "التفاوض ليس فعلا سيئا، بل هو أحد أدوات الحكم في العالم".

وأضاف: "إيران مستعدة لتطبيق التزاماتها بالاتفاق النووي إذا عادت الدول الأخرى الى التزاماتها"

كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تقدمت من الناحية العسكرية، و"تشكل الآن أكبر قوة في المنطقة".

المصدر: RT