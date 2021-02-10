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روحاني: الله من أطاح بترامب

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روحاني: الله من أطاح بترامب
Reuters Sputnik Photo Agency
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "الله هو من أطاح بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب"، مؤكدا أن "مقاومة إيران كبدته (ترامب) الهزائم طيلة السنوات الماضية".

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وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لانتصار "الثورة الإسلامية الإيرانية"، قال روحاني: "أنا أفتخر بالتفاوض، فهو ليس سلبيا، بل أداة في الحياة، وإرث عن النبي الكريم"، مشيرا إلى أن "التفاوض ليس فعلا سيئا، بل هو أحد أدوات الحكم في العالم".

وأضاف: "إيران مستعدة لتطبيق التزاماتها بالاتفاق النووي إذا عادت الدول الأخرى الى التزاماتها"

كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تقدمت من الناحية العسكرية، و"تشكل الآن أكبر قوة في المنطقة".

المصدر: RT

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